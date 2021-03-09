Финалисты Континентального кубка по лыжному двоеборью прибыли в Нижний Тагил

Финалисты Континентального кубка по лыжному двоеборью прибыли в Нижний Тагил

Сегодня, 21:30СпортФото: pixabay
Финалисты Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин и мужчин прибыли в Нижний Тагил, сообщает пресс-служба администрации города.

Среди участников: жители Германии, Австрии, Казахстана. Отмечается, что тагильчане уже начали свою работу на соревнованиях. Минувшей ночью волонтеры встретили первые команды. Также добровольцы вышли работать в гостиницы, в которых будут проживать участники. Они будут получать помощь с переводом, а также обустройством в городе.

Ранее прошло специальное обучение и все волонтеры сдали тест на COVID-19.

С 11 марта им предстоит обеспечивать доступ на пунктах пропуска, проверять аккредитацию у прибывающих на комплекс специалистов, исполнять множество других важных поручений,рассказал главный специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Светлана Мусатова.

В общей сложности на соревнованиях будут работать 115 волонтеров.

Напомним, с 20 по 21 марта в Нижнем Тагиле состоится этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах, который будет называться «Синяя птица». Данные соревнования будут открыты для болельщиков, однако заполняемость не должна превышать 50%.

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