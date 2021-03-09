Финалисты Континентального кубка по лыжному двоеборью прибыли в Нижний Тагил

Среди участников: жители Германии, Австрии, Казахстана. Отмечается, что тагильчане уже начали свою работу на соревнованиях. Минувшей ночью волонтеры встретили первые команды. Также добровольцы вышли работать в гостиницы, в которых будут проживать участники. Они будут получать помощь с переводом, а также обустройством в городе.