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Минспорта предложило организовать на Театральной площади фан-зону
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минспорта предложило организовать на Театральной площади фан-зону

9 апреля 2012, 16:20Спорт
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