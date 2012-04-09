Минспорта предложило организовать на Театральной площади фан-зону
Проект интересный, но у Нижнего Тагила вряд ли хватит средств на его реализацию.
Министерство спорта предложило Екатеринбургу, Каменск-Уральскому,Верхней Пышме и Нижнему Тагилу организовать фан-зону для совместногопросмотра горожан значимых спортивных событий, начиная с Олимпиады 2012.В качестве варианта территории зоны чиновники от министерствапредложили Театральную площадь, где установлен светодиодный экран.
Предполагается, что транслироваться будут открытие и закрытие Олимпиады вЛондоне и соревнования с участием наших спортсменов, в частности МарииСавиновой.
Идея хорошая, но проект требует значительных денежных вливаний, сообщилинашему корреспонденту в отделении спорта. Предполагается, что фан-зонадолжна быть охраняема, снабжена био-туалетами. Она должнапросуществовать минимум до 2014 года.
Маловероятно, что проект будет реализован в Нижнем Тагиле, но окончательное решение будет принято до конца текущего месяца.
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