Тагильчане-члены сборной России по дзюдо показали высший пилотаж: в Нижнем Тагиле прошел Всероссийский турнир (ФОТО)

В соревнованиях участвовали спортсмены трех Федеральных округов: Сибирского, Приволжского, Уральского, а также Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Омской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Всего около 200 человек сообщают в отделе по физической культуре, спорту и туризму.

Среди победителей соревнований есть и тагильчане. Члены сборной команды России по дзюдо, почетные гости соревнований Вячеслав Рожков и Ксения Чибисова заняли 1 место в весе +100 килограмм и +78 килограмм соответственно. Кроме того, в абсолютной весовой категории Ксения получила второе место. Еще один воспитанник СДЮШОР «Уралец» Сергей Камыщан получил бронзу среди спортсменов весовой категории 78+. Юрий Закиров в абсолютной в/в получил 1 место, выполнил норматив «Мастер спорта России».