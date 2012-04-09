Тагильчане-члены сборной России по дзюдо показали высший пилотаж: в Нижнем Тагиле прошел Всероссийский турнир (ФОТО)
7-8 апреля в Доме спорта спортивной школы «Уралец» состоялся XXI Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Д. И. Туржевского.
В соревнованиях участвовали спортсмены трех Федеральных округов: Сибирского, Приволжского, Уральского, а также Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Омской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Всего около 200 человек сообщают в отделе по физической культуре, спорту и туризму.
Среди победителей соревнований есть и тагильчане. Члены сборной команды России по дзюдо, почетные гости соревнований Вячеслав Рожков и Ксения Чибисова заняли 1 место в весе +100 килограмм и +78 килограмм соответственно. Кроме того, в абсолютной весовой категории Ксения получила второе место. Еще один воспитанник СДЮШОР «Уралец» Сергей Камыщан получил бронзу среди спортсменов весовой категории 78+. Юрий Закиров в абсолютной в/в получил 1 место, выполнил норматив «Мастер спорта России».
Хорошие результаты показали также и спортсменки Детско-юношеской спортивной школы№2. Ольга Забанных, в/к 48 кг, заняла 2 место, Анастасия Гаврюш (в/к 52 кг) – 2 место, Алия Кульмаметова (в/к 63 кг) – 3 место.
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