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Тагильчане-члены сборной России по дзюдо показали высший пилотаж: в Нижнем Тагиле прошел Всероссийский турнир (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане-члены сборной России по дзюдо показали высший пилотаж: в Нижнем Тагиле прошел Всероссийский турнир (ФОТО)

9 апреля 2012, 16:59Спорт
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