Тагильские пловцы - в рейтинге сильнейших спортсменов России
9 апреля 2014, 13:05Спорт
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В Челябинске завершился четвертый этап Кубка России по плаванию, отборочный к Чемпионату России. Борьбу за выход в финал вели пловцы Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Якутии, Ямало-Ненецкого АО, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской и других областей России. Всего в соревновании приняли участие более 380 спортсменов. Рейтинг сильнейших пловцов возглавили спортсмены спортивного клуба «Спутник».
Мастер спорта Евгений Касаткин трижды поднимался на первую ступень пьедестала. Спортсмен преодолел водные дистанции 200 и 400 метров вольным стилем лучше других участников соревнования, также стал первым на дистанции 200 метров брассом, где, по словам тренера Сергея Тарачева, была хорошая конкуренция.
Мастер спорта Андрей Олейник пришел к финишу вторым на дистанции 50 метров баттерфляем, третьим спортсмен преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем.
В списке лидеров соревнования - пловчиха спортивного клуба «Спутник» Дарья Деева. Девушка завоевала три золотых награды на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
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