Тагильские пловцы - в рейтинге сильнейших спортсменов России

Мастер спорта Евгений Касаткин трижды поднимался на первую ступень пьедестала. Спортсмен преодолел водные дистанции 200 и 400 метров вольным стилем лучше других участников соревнования, также стал первым на дистанции 200 метров брассом, где, по словам тренера Сергея Тарачева, была хорошая конкуренция.