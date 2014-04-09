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В Нижнем Тагиле состоится турнир по фигурному катанию «Тагильская льдинка»
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле состоится турнир по фигурному катанию «Тагильская льдинка»

9 апреля 2014, 17:00Спорт
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