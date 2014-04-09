В Нижнем Тагиле состоится турнир по фигурному катанию «Тагильская льдинка»
9 апреля 2014, 17:00Спорт
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Всех любителей фигурного катания ждет замечательная возможность посетить 27-ой открытый турнир по фигурному катанию под названием «Тагильская льдинка». Это соревнования, в которых примут участие команды из разных областей России – Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской.
Церемония торжественного открытия состоится 16 апреля в 14:00 часов во Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова ОАО НПК «Уралвагонзавод», по адресу проспект Ленинградский, 24. Продлится спортивное мероприятие до 18 апреля.
Более 300 участников из 23 команд на тагильском льду поборются за 17 комплектов наград различного достоинства. Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города и Нижнетагильская федерация фигурного катания приглашает всех тагильчан!
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