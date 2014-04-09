Юные футболисты из детских домов Свердловской области вступили в борьбу за поездку на финальные игры в Сочи

Лидерами регионального турнира стали команда Екатеринбургского детского дома №7 в старшей возрастной категории и команда Малоистокского детского дома в младшей группе. Теперь юные футболисты отправятся на полуфинальные игры Чемпионата в Тюмень побороться за право представить Урал на соревнованиях в Сочи.

Напомним, в отборочном туре Чемпионата приняли участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Верхнего Тагила, Невьянска, Нижних Серег, Туринска и Малого Истока.

Почетными гостями турнира стали уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи по керлингу на колясках Оксана Слесаренко, трёхкратная Паралимпийская чемпионка Алена Кауфман и бронзовый призер Олимпиады в Сиднее Ольга Котлярова.

Я искренне благодарю компанию «МегаФон», которая в рамках этого спортивного проекта по всей стране объединила ребят с не самым счастливым детством. Этот турнир помогает детям ощутить себя важными и нужными не только для своего детского дома, но и для той команды, в которой они играют, и для окружающих их людей. Желаю всем участникам удачи и побед как в спорте, так и в жизни отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Сегодня я ощутила атмосферу большого праздника, и, главное – увидела в глазах ребят надежду на будущее. Все они приехали на турнир, чтобы победить. Каждая команда выложилась на 100%, для достижения этого результата. В любом виде спорта к победе нужно идти упорно с высоко поднятой головой, настырно, всегда бороться, двигаться вперед отметила серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи по керлингу на колясках Оксана Слесаренко.

Чемпионат России по футболу «Будущее зависит от тебя» уже стал не только доброй традицией, но и настоящим спортивным праздником. Его с нетерпением ждем и мы, и его главные герои – ребята из детских домов и школ-интернатов. За время существования проекта в Чемпионате приняли участие более 500 детей из Свердловской области. Команда, которая победит в финале соревнований в Сочи, сможет выиграть главный приз - поездку в Лондон к знаменитому футбольному клубу «Арсенал» отметила директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.