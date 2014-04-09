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Юные футболисты из детских домов Свердловской области вступили в борьбу за поездку на финальные игры в Сочи
Сюжеты:
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Юные футболисты из детских домов Свердловской области вступили в борьбу за поездку на финальные игры в Сочи

9 апреля 2014, 09:00СпортПавел Сидоренко
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