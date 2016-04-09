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Накануне «Уралочка-НТМК» разгромила команду соперниц из Саратова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Накануне «Уралочка-НТМК» разгромила команду соперниц из Саратова (ФОТО)

9 апреля 2016, 14:24СпортМарина
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