Накануне «Уралочка-НТМК» разгромила команду соперниц из Саратова (ФОТО)

Уральские волейболистки в домашнем матче обыграли команду «Протон» со счётом 3:0 (25:18, 25:13, 25:23). Матч для уральских волейболисток был очень важным. После прошлой победы в игре с «Омичкой» команде нужны были ещё три очка для того, чтобы обеспечить себе место в «Финале Четырех».

В главных матчах соперниками «Уралочки» станут московское, казанское и краснодарское «Динамо». Главные игры турнира пройдут в Москве 25 и 26 апреля. А уже 14 апреля уральская команда сразится с командой «Метар» из Челябинска на её территории. 18 апреля «Уралочка-НТМК» будет играть в Нижнем Тагиле последнюю игру регулярного чемпионата. Далее последуют финальные матчи.

В нынешний состав команды входят четыре волейболистки, которые раньше играли в «Протоне». Кроме того, в команду вернулась нападающая Анна Климец.

На вопросов журналистов, будут ли использованы игроки со скамейки запасных в оставшихся матчах, Николай Карполь ответил:

Нет, будем играть тем составом, которым и прошли этот сезон. Во-первых, нам нужно набрать еще одно очко, чтобы занять третье место. Во-вторых, в сезоне осталось провести только четыре игры. Это не такая большая нагрузка, тем более, что у нас будет неделя после завершения регулярного чемпионата, чтобы подготовиться к «Финалу Четырех». Перед началом сезона мы ставили задачу бороться за медали. Получится выиграть – хорошо. Но и четвертое место, которое мы себе уже гарантировали, дает пропуск в еврокубки.

Проигрыш команды «Протон» прокомментировал старший тренер Дмитрий Чуриков:

Произошло невыполнение с нашей стороны тренерских установок, мы досконально изучили «Уралочку» и, тем не менее, в первых двух партиях ничего не получалось. У нас в первых сетах даже до атаки дело не доходило: было много брака на приёме. Не могли принять подачу соперника и наша игра, можно сказать, развалилась. В третьей партии стали чуть лучше выглядеть на блоке, но этого сегодня было мало.