Гендиректор «Уфы» назвал нового наставника команды прогрессивным тренером

Гендиректор «Уфы» назвал нового наставника команды прогрессивным тренером
Сегодня, 22:59СпортФото: pxhere.com
Шамиль Газизов прокомментировал назначение экс-наставника «Велеса» Алексея Стукалова на пост главного тренера башкирской команды.

«Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед. Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. В свое время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», – приводит слова функционера «Советский спорт».

37-летний тренер подписал контракт с клубом из «Уфой» до конца сезона-2022/23. На данный момент клуб из столицы Башкортостана занимает 15-е место в таблице чемпионата России.

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