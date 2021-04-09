Гендиректор «Уфы» назвал нового наставника команды прогрессивным тренером

«Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед. Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. В свое время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», – приводит слова функционера «Советский спорт».