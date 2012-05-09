Накануне 9 мая Россия выиграла у Германии в хоккей со счетом 2:0

Жердев забросил шайбу за девять секунд до конца первого периода. Он подставил клюшку после броска Евгения Медведева, который получил шайбу после прохода Евгения Малкина по правому флангу.

В середине третьего периода россияне реализовали численное преимущество. Терещенко, забившему гол, ассистировали Жердев и Сергей Широков.

Победа над сборной Германии стала для россиян третьей на чемпионате мира 2012 года. Ранее сборная России обыграла Латвию (5:2) и Норвегию (4:2).

Россияне, набравшие девять очков, делят первое место в группе B со сборной Швеции. У Латвии, которая 8 мая обыграла Италию (5:0) - шесть очков, на счету сборной Чехии - пять очков.

В группе A 8 мая сборная Белоруссии обыграла Казахстан (3:2), а команда Финляндии взяла верх над Швейцарией (5:2). Финны с девятью очками лидируют в группе A. Второе место занимает сборная Канады, набравшая семь очков. У Швейцарии - шесть очков, у сборной США - пять.