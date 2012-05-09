Накануне 9 мая Россия выиграла у Германии в хоккей со счетом 2:0
Сборная России по хоккею победила команду Германии в матче чемпионата мира, проходящего в Швеции и Финляндии. Россияне выиграли со счетом 2:0. На 20-й минуте гол забил Николай Жердев, а на 51-й минуте отличился Алексей Терещенко. Прямую трансляцию матча вел «Первый канал».
Жердев забросил шайбу за девять секунд до конца первого периода. Он подставил клюшку после броска Евгения Медведева, который получил шайбу после прохода Евгения Малкина по правому флангу.
В середине третьего периода россияне реализовали численное преимущество. Терещенко, забившему гол, ассистировали Жердев и Сергей Широков.
Победа над сборной Германии стала для россиян третьей на чемпионате мира 2012 года. Ранее сборная России обыграла Латвию (5:2) и Норвегию (4:2).
Россияне, набравшие девять очков, делят первое место в группе B со сборной Швеции. У Латвии, которая 8 мая обыграла Италию (5:0) - шесть очков, на счету сборной Чехии - пять очков.
В группе A 8 мая сборная Белоруссии обыграла Казахстан (3:2), а команда Финляндии взяла верх над Швейцарией (5:2). Финны с девятью очками лидируют в группе A. Второе место занимает сборная Канады, набравшая семь очков. У Швейцарии - шесть очков, у сборной США - пять.
Фото РИА Новости, Алексей Филиппов.
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