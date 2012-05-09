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Накануне 9 мая Россия выиграла у Германии в хоккей со счетом 2:0
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Накануне 9 мая Россия выиграла у Германии в хоккей со счетом 2:0

9 мая 2012, 18:52СпортАлександра Логинова
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