Очередной пейнтбольный турнир прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На площадке в селе Николо-Павловское собралось 6 команд по 5 человек.

I место — команда FBI (старички)

II место — команда Револьверс (новички)

Игрокикоманды FBI получили фирменные кепки турнира «Уральский щит» и фигурки пейнтболистов, а команда Револьверс получила подарок от спонора турнира Интернет-кафе 2 часа интернета и вкусный кофе.

Во время игры на площадке также был спрятан еще один приятный подарок для любителей пострелять по противнику - 100 шаров. Как отметили организаторы, наблюдать за активным поиском командами этого подарка было весьма занимательно.

Турнир проходит уже второй год подряд, и каждый раз организаторы придумывают что-то новенькое. В этот раз в рамках конкурса «Приведи друзей» 2 игрока получили приятную скидку на игру в 50%.

Организаторы турнира по пейнтболу «Уральский щит» Егор Бычков и Александр Кубасов. Турнир проходит при поддержке Пейнтбольного клуба =HF=.