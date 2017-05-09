Сборная России одержала победу над Сборной Германии на ЧМ по хоккею – 6:3
9 мая 2017, 08:00Спорт
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В третьем матче в групповом этапе ЧМ по хоккею российская сборная под руководством Олега Знарка одержала серьезную победу над сборной Германии – 6:3.
Шайбы забросили хоккеисты Гусев, Плотников, Кучеров и Шипачев. Последние два оформили дубли. Вторая половина встречи оказалась неудачной для капитана Сергея Мозякина. После удара от немецкого соперника хоккеист смог покинуть лёд только с помощью медиков.
Сейчас сборная России занимает первую строчку в турнирной таблице группы А. Следующий матч у наших пройдет 11 мая со сборной Дании, пишет Советский спорт.
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