Сборная России одержала победу над Сборной Германии на ЧМ по хоккею – 6:3

Шайбы забросили хоккеисты Гусев, Плотников, Кучеров и Шипачев. Последние два оформили дубли. Вторая половина встречи оказалась неудачной для капитана Сергея Мозякина. После удара от немецкого соперника хоккеист смог покинуть лёд только с помощью медиков.