Юные тагильские хоккеисты одержали победу в турнире «Хоккейные звёздочки Урала»
9 мая 2017, 09:15Спорт
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8 мая на льду дворца имени В.К.Сотникова были определены имена победителей турнира «Хоккейные звёздочки Урала». Состязание проходило между юношами 2005 года рождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
За первое место боролись четыре команды из «Спутника» и четыре команды хоккеистов из Верхней Пышмы, Перми, Серова и Менделеевска, пишет Тагильский рабочий.
Первое место взяли представители Спутника, второе у Серова - 8:0.
Третьими стали верхрепышминцы. Они сыграли с пермяками со счетом 3:0.
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