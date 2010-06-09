10 медалей привезли в Нижний Тагил юные легкоатлеты
9 июня 2010, 16:33СпортArtem
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В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего возраста и юниоров.
Представители спортивного клуба «Спутник» завоевали 10 медалей. По два золота на счету Екатерины Назаровой (400 и 800 метров) и Светланы Предеиной (метание диска, толкание ядра). Яна Шмакова финишировала второй в финале бега на 200 метров, Евгения Лоховцева и Денис Широков в этом же виде заняли третьи места. Также бронзовым призером стал Семен Конев, но уже на дистанции в два раза короче. Юлия Галимова выиграла соревнование в толкании ядра среди старших девушек, Наталья Тойминцева показала второй результат в прыжках в длину, сообщает пресс-служба клуба Спутник.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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