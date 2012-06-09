Тагильская легкоатлетка выиграла в командном зачете на Чемпионате УрФО в редкой для Урала дисциплине

Выступавшие за команду Свердловской области спортсмены клуба «Спутник» заняли места в первых пятёрках и десятках, учитывая, что в каждой дисциплине соревновались порядка тридцати спортсменов, сообщают в пресс-службе тагильского спортивного клуба.

Так, в командном зачёте призовые очки команде Свердловской области принесли Иван Нестеров, Виктор Чудиновский, Павел Терехов, Ирина Такунцева, Светлана Черкасова, Анастасия Григорьева. Иван Нестеров стал первым на дистанции 800 метров и третьим на дистанции 400 метров.

В личном зачёте хорошо показал себя юниор Евгений Салангин – 3-е место на дистанции 100 метров. Следует особо отметить Артёма Глобу, который по итогам чемпионата УрФО получил право участвовать в Чемпионате России по лёгкой атлетике. В эстафете 4х100 метров юниорская четвёрка ДЮСШ «Спутник» в составе Евгения Салангина, Семёна Конева, Андрея Безгодова и Дениса Широкова заняла второе место.

Светлана Черкасова и Анастасия Григорьева стали, соответственно, третьей и четвёртой на дистанции 800 метров, при этом следует отметить, что Григорьева совсем недавно перешла на эту дистанцию с 400-сот метров. Оксана Сунцова и Любовь Новгородцева стали второй и третьей на дистанции 1500 метров.

Спортсмены и руководство спортивного клуба «Спутник» благодарят за помощь и поддержку ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».