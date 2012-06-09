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Тагильская легкоатлетка выиграла в командном зачете на Чемпионате УрФО в редкой для Урала дисциплине
Сюжеты:
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Тагильская легкоатлетка выиграла в командном зачете на Чемпионате УрФО в редкой для Урала дисциплине

9 июня 2012, 11:00Спорт
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