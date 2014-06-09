Сборная России прибыла в Бразилию на ЧМ-2014 (ФОТО)

В Иту сборная России проживает в гостинице «Сан-Рафаэль», расположенной приблизительно в 3 км от стадиона. Отель находится под охраной полицейских и военнослужащих. На входе дежурят охранники, пропускающие внутрь исключительно постояльцев и сотрудников. Кроме того, территория гостиницы обнесена высоким забором с колючей проволокой. Примечательно, что и на тренировку сборная России приехала в сопровождении полицейского кортежа.