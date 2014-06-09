Сборная России прибыла в Бразилию на ЧМ-2014 (ФОТО)
Накануне сборная России по футболу в составе 24 игроков прибыла в Бразилию. Спортсмены уже провели свою первую тренировку в бразильском Иту, где базируется период подготовки к матчам Чемпионата Мира.
В Иту сборная России проживает в гостинице «Сан-Рафаэль», расположенной приблизительно в 3 км от стадиона. Отель находится под охраной полицейских и военнослужащих. На входе дежурят охранники, пропускающие внутрь исключительно постояльцев и сотрудников. Кроме того, территория гостиницы обнесена высоким забором с колючей проволокой. Примечательно, что и на тренировку сборная России приехала в сопровождении полицейского кортежа.
Стадион «Новелли Джуниор», где прошла первая тренировка, был открыт в 1954 году, а в 2010-м был реконструирован. Вместимость арены - 18 тыс. зрителей. На «Новелли Джуниор» домашние матчи проводит футбольный клуб «Итуано», недавно выигравший чемпионат штата Сан-Паулу, пишет ИТАР-ТАСС. Вероятно, 11 июня сборная России проведет контрольный матч с этим клубом.
Сборная России, входящая в группу Н, сыграет со сборными Южной Кореи (18 июня, Куяба), Бельгии (22 июня, Рио-де-Жанейро) и Алжира (27 июня, Куритиба).
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