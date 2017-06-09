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Полоса препятствий «Гонка героев» будет представлена на фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полоса препятствий «Гонка героев» будет представлена на фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

9 июня 2017, 17:45Спорт
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