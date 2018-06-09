Пользователи «Одноклассников» смогут следить за ЧМ-2018 через специальное приложение

Социальная сеть «Одноклассники» запустила специальное приложение, посредством которого любой пользователь сможет наблюдать за событиями ЧМ-2018 по футболу, который стартует 14 июня.

Стримы болельщиков, трансляции блогеров, контент от ведущих спортивных каналов страны и много другой информации пользователи смогут получить не покидая социальную сеть, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

Также в приложении можно будет найти полную информацию об участниках чемпионата мира, текущем положении в группе и плей-офф, лучших бомбардирах турнира.