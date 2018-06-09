Пользователи «Одноклассников» смогут следить за ЧМ-2018 через специальное приложение
9 июня, 06:35Спорт
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Стримы болельщиков ЧМ-2018 по футболу и трансляции популярных блогеров будут доступны для пользователей «Одноклассников» через специальное приложение.
Социальная сеть «Одноклассники» запустила специальное приложение, посредством которого любой пользователь сможет наблюдать за событиями ЧМ-2018 по футболу, который стартует 14 июня.
Стримы болельщиков, трансляции блогеров, контент от ведущих спортивных каналов страны и много другой информации пользователи смогут получить не покидая социальную сеть, сообщает пресс-служба «Одноклассников».
Также в приложении можно будет найти полную информацию об участниках чемпионата мира, текущем положении в группе и плей-офф, лучших бомбардирах турнира.
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