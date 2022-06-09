Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским

Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским
Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским
Сегодня, 17:23СпортРинат КамалиевФото: 1MI
Олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Давид Белявский приехал в Нижний Тагил встретиться с местными юными атлетами.

Встреча с прославленным олимпийцем прошла в тагильской школе олимпийского резерва № 1. Занимающиеся там дети продемонстрировали выдающемуся свои спортсмену показательные номера на различных гимнастических снарядах.

Затем воспитанники школы в непринужденной обстановке пообщались с Давидом, интересуясь секретами его достижений и правилами здорового образа жизни. В завершении встречи ребята фотографировались с чемпионом, брали автографы, рассматривали награды.

Белявский — уроженец Удмуртии, однако с подросткового возраста переехал в Екатеринбург и в юношеском возрасте неоднократно соревновался в разных городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, который и теперь, по собственному признанию, посещает с удовольствием.

От лица администрации города почетного гостя поприветствовал замглавы города по социальной политике Валерий Суров. По словам Сурова, общение тагильских ребят со столь успешным спортсменом поможет им самим достичь значительные успехи в жизни, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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