Юные тагильские спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Белявским

Белявский — уроженец Удмуртии, однако с подросткового возраста переехал в Екатеринбург и в юношеском возрасте неоднократно соревновался в разных городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, который и теперь, по собственному признанию, посещает с удовольствием.