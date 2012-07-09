Тагильские чемпионы по гребному слалому уже в Великобритании и совсем скоро сразятся за медали

Соревноваться они будут в классе «каноэ-двойка». Первыйстарт состоится 30 июля, будет ясно, кто выйдет в финал. 2 августа уже пройдутсостязания. Стоит отметить, что возможность медали не просто мечты. Ребята ужепривозили бронзу с прошлых Олимпийских игр в Пекине.