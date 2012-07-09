Тагильские чемпионы по гребному слалому уже в Великобритании и совсем скоро сразятся за медали
9 июля 2012, 12:55Спорт
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Двое замечательных спортсменов будут представлять Нижний Тагил на Олимпийских играх в Лондоне. Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов (СДЮСШОР «Уралец») вместе с тренером Ольгой Гвоздевой уже находятся на заключительном сборе в Великобритании.
Соревноваться они будут в классе «каноэ-двойка». Первыйстарт состоится 30 июля, будет ясно, кто выйдет в финал. 2 августа уже пройдутсостязания. Стоит отметить, что возможность медали не просто мечты. Ребята ужепривозили бронзу с прошлых Олимпийских игр в Пекине.
Конечно, всей душой будем болеть за наших тагильчан,которым выпала честь представлять целую страну.
Фото с сайта uintagil.ru.
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