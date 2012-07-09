«Золото» и «серебро» взяли тагильские легкоатлетки на заключительном этапе чемпионата России

Как сообщает пресс-служба СК «Спутник»,отделяли спортсменок всего 1,12 секунды. Таким образом, Нижний Тагил, а с ним ився Россия, обогатились еще одной чемпионкой. Напомним, что на этом жечемпионате титул чемпиона завоевал также Иван Нестеров, который прибежал первымна дистанции 800 метров.