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«Золото» и «серебро» взяли тагильские легкоатлетки на заключительном этапе чемпионата России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Золото» и «серебро» взяли тагильские легкоатлетки на заключительном этапе чемпионата России

9 июля 2012, 17:09Спорт
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