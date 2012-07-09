«Золото» и «серебро» взяли тагильские легкоатлетки на заключительном этапе чемпионата России
9 июля 2012, 17:09Спорт
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В последний день соревнований в беге 4 по 400 метров две медали взяли спортсменки знаменитого спортивного клуба «Спутник». Первой к финишу пришла Анастасия Григорьева, следом прибежала Полина Дериглазова.
Как сообщает пресс-служба СК «Спутник»,отделяли спортсменок всего 1,12 секунды. Таким образом, Нижний Тагил, а с ним ився Россия, обогатились еще одной чемпионкой. Напомним, что на этом жечемпионате титул чемпиона завоевал также Иван Нестеров, который прибежал первымна дистанции 800 метров.
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