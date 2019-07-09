Биатлонист Антон Шипулин занял 576 место в горном марафоне «Конжак» на Урале

Среди тех, кто обошел спортсмена, оказалась 13-летняя школьница Милана Устинова из Карпинска, девочка занимается лыжными гонками и уже участвовала в чемпионате России.

Соревноваться за первую тройку в трейле пока не готов, но свои 42 километра сегодня прошел,написал спортсмен на своей странице в соцсети.