Биатлонист Антон Шипулин занял 576 место в горном марафоне «Конжак» на Урале
Сегодня, 12:36СпортФото: Антон Шипулин/www.instagram.com
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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие в марафоне «Конжак» и занял 576 место среди 1,4 тысячи участников, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».
Среди тех, кто обошел спортсмена, оказалась 13-летняя школьница Милана Устинова из Карпинска, девочка занимается лыжными гонками и уже участвовала в чемпионате России.
Соревноваться за первую тройку в трейле пока не готов, но свои 42 километра сегодня прошел,написал спортсмен на своей странице в соцсети.
Напомним, что Шипулин претендует на место в Госдуме на довыборах по Серовскому одномандатному округу. Кандидатура спортсмена выдвинута «Единой Россией».
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