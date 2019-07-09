Нижний Тагил готов принять этап Кубка мира по прыжкам на лыжах
Сегодня, 08:23СпортФото: TagilCity.ru
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Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России уведомила FIS о готовности Нижнего Тагила принять этап Кубка мира в декабре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу национальной федерации Дмитрия Дубровского.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что ранее FIS вынес российской стороне ряд замечаний. Как пояснил Дубровский, все замечания устранены, об этом проинформирована федерация, препятствий для проведения соревнований он не видит.
Планируется, что этап Кубка мира пройдет в Нижнем Тагиле с 7 по 8 декабря, в марте также запланирован женский этап.
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