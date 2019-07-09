Нижний Тагил примет летающих лыжников со всей страны на Кубке России

На первый и второй этапы Кубка России среди летающих лыжников в Свердловскую область приедут спортсмены из Нижегородской, Магаданской, Московской, Кировской, Томской областей, а также из Санкт-Петербурга, Пермского, Краснодарского края, республик Башкортостан и Татарстан.

Свердловскую область будет представлять 24-летний летающий лыжник из Нижнего Тагила Вадим Шишкин, а также 18-летний Богдан Михайлец. Последний является членом юниорской сборной и в настоящее время находится на тренировочном сборе в Чайковском.

Официальная тренировка на трамплине К-90 пройдёт в четверг, 11 июля, с 10:00 утра, затем зачётные прыжки предстоит выполнить спортсменкам. В пятницу, 12 июля, на трамплине К-90 в 10:30 первыми выступят мужчины, а затем женщины. В субботу начало соревнований — в 10:00, в воскресенье — в 10:30. По итогам каждого соревновательного этапа будет проведена церемония награждения.

Как рассказал TagilCity.ru тренер-преподаватель по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Едомин, основной состав юниорской сборной России на домашних состязаниях не выступит: спортсмены улетают в Казахстан на Кубок FIS и Континентальный кубок среди летающих лыжников. Среди атлетов — Михаил Пуртов, Илья Маньков, Алина Бородина, Кристина Прокопьева и Ксения Пискунова из Нижнего Тагила, Александра Баранцева из Москвы, Елизавета Мохова из Магадана и Ирма Махиня из Сочи. В Казахстане также будет выступать основная сборная России: ранее на одном из международных этапов победу одержал уроженец Пермского края Евгений Климов.