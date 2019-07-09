В Нижнем Тагиле финишировал пятый велопробег «Каменный пояс»

18 велосипедистов выехали из Нижнего Тагила, Алапаевска, Верхней и Нижней Салды, Туры. По пути к ним присоединились еще несколько велотуристов, всего маршрут покорили 23 человека. Участников велопробега сопровождал автотранспорт, ночевали туристы в палатках.

Уральцы покорили гору Качканар и скалы Колпаки, познакомились с историей Пермского края, посетили музейные выставки, проехали вдоль берега Чусовой, пересекли Уральский хребет. Все путешествие задокументировано в дневнике велопробега.