В Нижнем Тагиле финишировал пятый велопробег «Каменный пояс»
Участники велопробега «Каменный пояс» финишировали в Нижнем Тагиле 7 июля, они проехали 524 километра, а также привези с собой кота, сообщает Центр развития туризма.
18 велосипедистов выехали из Нижнего Тагила, Алапаевска, Верхней и Нижней Салды, Туры. По пути к ним присоединились еще несколько велотуристов, всего маршрут покорили 23 человека. Участников велопробега сопровождал автотранспорт, ночевали туристы в палатках.
Уральцы покорили гору Качканар и скалы Колпаки, познакомились с историей Пермского края, посетили музейные выставки, проехали вдоль берега Чусовой, пересекли Уральский хребет. Все путешествие задокументировано в дневнике велопробега.
По пути туристы встретили изможденного котенка и решили забрать его с собой. Оставить себе кота решил участник пробега Вячеслав Зевакин. Завершилась поездка традиционно у музея «Дом Черепановых». Все участники получили памятные медали и благодарственные письма.