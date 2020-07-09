Квят объяснил, почему не встал на одно колено перед гонкой в Австрии

«Когда предложили в качестве жеста в борьбе против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского. Все-таки на колено встают перед Родиной, перед флагом, перед Богом», – приводит «Советский спорт» слова Квята.