Квят объяснил, почему не встал на одно колено перед гонкой в Австрии
Сегодня, 17:38СпортФото: wikimedia.org
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Вместе с российским гонщиком это не сделали еще пять пилотов.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, почему не встал на одно колено перед первым этапом чемпионата мира Гран-при Австрии.
Вместе с еще пятью гонщиками Квят остался стоять, когда участники провели акцию в поддержку борьбы с расизмом.
«Когда предложили в качестве жеста в борьбе против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского. Все-таки на колено встают перед Родиной, перед флагом, перед Богом», – приводит «Советский спорт» слова Квята.
К акции большинства гонщиков не присоединились также голландец Макс Ферстаппен, монегаск Шарль Леклер, финн Кими Райкконен, испанец Карлос Сайнс и итальянец Антонио Джовинацци.
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