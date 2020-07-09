Мостовой считает, что увольнение Цорна не отразилось на игроках «Спартака»
Вчера, 23:52СпортФото: youtube.com
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Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение генерального директора красно-белых Томаса Цорна.
Как сообщает «Советский спорт», Мостовой считает, что смена генерального директора не отразится на команде, отметив, что многие игроки даже не знают как генерального директора зовут по имени-отчеству.
Добавим, что во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. В среду стало известно, что в должности генерального директора команды его заменит Шамиль Газизов.
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