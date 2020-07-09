Стала известна дата начала чемпионата и первенства Свердловской области по футболу

Начало игр запланировано на 1 августа. На данный момент составлен календарь на пять туров. В общей сложности в турнире примут участие 12 команд: «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил), «Динур», «Трубпром» (оба — Первоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Жасмин» (Михайловск), «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар), «Ураласбест» (Асбест), «Аякс», «Урал-УрФА» (оба — Екатеринбург), «Кедр» (Новоуральск), «Брозекс» (Березовский), «Триумф» (Алапаевск).

Напомним, что из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия, в том числе и спортивные были запрещены. Однако часть ограничений уже снята и разрешено проводить спортивные матчи со зрителями, но при условии соблюдения требований безопасности, а также с загрузкой стадионов не более, чем на 10%.