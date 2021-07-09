Владедец "Спартака" предложил отметить заслуги Черчесова

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо. Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», - приводит "Советский спорт" слова Федуна со ссылкой на Sport24.ru.