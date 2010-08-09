35 участников собрал мини-даунхилл на Голом Камне
35 участников и более 50-ти зрителей собрал мини-даунхилл на Голом Камне. Соревнования по экстремальному маунтинбайку в дисциплине мини-даунхилл завершились накануне.
Организовали первенство пятеро нижнетагильских маунтинбакеров при поддержке станции юных туристов «Полюс» и управления по делам молодёжи города. Для участия в них съехались любители вело-экстрима из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Среди юниоров все призовые места взяли тагильчане. Первым был Данил Пауц. Вторым - Жан Миллер, бронза у Валентина Брауна. В категории «элита» тагильским райдерам блеснуть не удалось. Зато из 6-ти девушек серебро взяла тагильчанка Валерия Тимченко.
Рекорд соревнований установил Иван Зорин из Каменска-Уральского. Он преодолел трассу за 56 целых 46 сотых секунды. Это уже третьи соревнования по мини-даунхиллу на горе Голый Камень. Следующие планируется провести осенью.
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