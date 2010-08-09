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35 участников собрал мини-даунхилл на Голом Камне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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35 участников собрал мини-даунхилл на Голом Камне

9 августа 2010, 17:54СпортОльга
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