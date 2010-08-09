Хоккеисты «Спутника» провели две «боевые» встречи в Челябинске

В первой встрече сильнее были хозяева, победившие с минимальным преимуществом – 3:2. Во втором матче подопечные Алексея Ждахина взяли убедительный реванш – 2:0. Под занавес первого периода отличился Павел Попов при розыгрыше численного большинства. В начале третьей двадцатиминутки точку в матче поставил Валентин Артамонов.

По сообщению пресс-службы «Спутника», главный тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин назвал обе встречи боевыми. Он отметил, что в команде много новичков, поэтому проглядывались изъяны в тактическом плане. Но в дальнейшем планируется усилить состав центральным нападающим и защитником, вследствие чего придется кое с кем расстаться – отметил Алексей Ждахин.