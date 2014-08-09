Сергей Носов поздравил физкультурников с профессиональным праздником (ФОТО)

Праздник получил широкое распространение в 20-30-х годах XX века, в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух».

Сергей Константинович, который иногда сам не прочь заняться спортом, поздравляет всех тагильчан, так или иначе связанных с физической культурой:

Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Сегодня праздник десятков тысяч тагильчан, которые ведут здоровый образ жизни, для кого занятия спортом и физической культурой приносят радость.

Ежегодно в нашем городе проходят сотни массовых соревнований. Участие в них принимают все – от самого младшего возраста и до преклонных лет. Появление новых спортивных объектов и открытых площадок способствуют развитию не только массового спорта, но и росту результатов атлетов-профессионалов. Наши спортсмены в последние годы не раз на международном уровне доказывали, что Нижний Тагил не только индустриальный, но и крупный спортивный центр.

Желаю всем крепкого здоровья, новых личных побед и рекордов.

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов

Фото с официального сайта города. Илья Колесов

Главное отличие физкультуры от профессионального спорта - заниматься ею может кто угодно. Даже для людей, не увлекающихся спортом, найдется занятие по душе. В последнее время популярна скандинавская ходьба - ею увлекаются абсолютно все - от детей до пенсионеров. Помимо эффекта от прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба позволяет развивать выносливость и восстановить нормальную работу опорно-двигательного аппарата, поэтому её рекомендую врачи ЛФК.