Сергей Носов поздравил физкультурников с профессиональным праздником (ФОТО)
День физкультурника по традиции отмечается в России во вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР.
Праздник получил широкое распространение в 20-30-х годах XX века, в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух».
Сергей Константинович, который иногда сам не прочь заняться спортом, поздравляет всех тагильчан, так или иначе связанных с физической культурой:
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Сегодня праздник десятков тысяч тагильчан, которые ведут здоровый образ жизни, для кого занятия спортом и физической культурой приносят радость.
Ежегодно в нашем городе проходят сотни массовых соревнований. Участие в них принимают все – от самого младшего возраста и до преклонных лет. Появление новых спортивных объектов и открытых площадок способствуют развитию не только массового спорта, но и росту результатов атлетов-профессионалов. Наши спортсмены в последние годы не раз на международном уровне доказывали, что Нижний Тагил не только индустриальный, но и крупный спортивный центр.
Желаю всем крепкого здоровья, новых личных побед и рекордов.
Глава города
Нижний Тагил
С. К. Носов
Фото с официального сайта города. Илья Колесов
Главное отличие физкультуры от профессионального спорта - заниматься ею может кто угодно. Даже для людей, не увлекающихся спортом, найдется занятие по душе. В последнее время популярна скандинавская ходьба - ею увлекаются абсолютно все - от детей до пенсионеров. Помимо эффекта от прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба позволяет развивать выносливость и восстановить нормальную работу опорно-двигательного аппарата, поэтому её рекомендую врачи ЛФК.
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