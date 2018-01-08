1,8 млн рублей выделены на изыскания для строительства манежа в Нижнем Тагиле

Заказчиком запроса выступило МБУ «Тагилгражданпроект». Подрядчик будет обязан выполнить комплексные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические). Стоимость всех работ оценивается в 1 800 000 рублей.

В частности, специалисты выполнят полное описание участка изысканий, а также составят его климатическую характеристику. Помимо этого исполнитель получил информацию о состоянии гидросферы, фоновом загрязнении воздуха, о наличии объектов культурного наследия, об отсутствии животных и растений, занесенных в Красную книгу региона. Процесс работ должен проходить по согласованной программе, при этом должна вестись фотофиксация.

Сам манеж будет представлять собой двухэтажное здание с подвалом и универсальной спортивной площадкой 30х18 метров.