Депутат Милонов не поддерживает возобновление продажи пива на российских стадионах

«Я плохо отношусь к продаже пиво на стадионе. Я — принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации. Сегодня разрешают продажу пиво, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пиво на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает», — приводит слова Милонова «Советский спорт» со ссылкой на Sport24.