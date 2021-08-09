Депутат Милонов не поддерживает возобновление продажи пива на российских стадионах

Депутат Милонов не поддерживает возобновление продажи пива на российских стадионах
Депутат Милонов не поддерживает возобновление продажи пива на российских стадионах
Сегодня, 22:57СпортФото: pxhere.com
Представитель Государственной думы РФ уверен, что алкоголь и спорт никак не совместимы.

«Я плохо отношусь к продаже пиво на стадионе. Я — принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации. Сегодня разрешают продажу пиво, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пиво на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает», — приводит слова Милонова «Советский спорт» со ссылкой на Sport24.

Добавим, что Правительство РФ внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Его можно будет употреблять не на трибунах, а только в специально организованных местах

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