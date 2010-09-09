Кузнецов и Ларионов прошли в полуфинал Чемпионата мира

Трасса квалификации была очень динамичной, отмечает тренер тагильскихспортсменов Ольга Гвоздева. Среди каноэ-двоек малейшая ошибка лишалавозможности участия в полуфинале. Но тагильчанамв следующий этап пробиться удалось.

В полуфинал попалипервые 20 лодок. А Кузнецов и Ларионов были 17-ми. Второй российскойдвойке — Александр Чуприн и СергейТимошенский, пришлось закончить выступление. Они были лишь 27-ми. Другой тагильчанин —Павел Бизяев, в личном первенстве в полуфиналне прошел. Но вместе с Русланом Сайфиевымон присоединится в командной гонке к лидеру российскойкоманды Александру Липатову.