Кузнецов и Ларионов прошли в полуфинал Чемпионата мира
Закончился первый день Чемпионата мира по&nbsp;гребному слалому. Из&nbsp;восьми российских лодок в&nbsp;полуфинал прошли четыре. Среди них&nbsp;&mdash; тагильчане Михаил Кузнецов и&nbsp;Дмитрий Ларионов.
Трасса квалификации была очень динамичной, отмечает тренер тагильскихспортсменов Ольга Гвоздева. Среди каноэ-двоек малейшая ошибка лишалавозможности участия в полуфинале. Но тагильчанамв следующий этап пробиться удалось.
В полуфинал попалипервые 20 лодок. А Кузнецов и Ларионов были 17-ми. Второй российскойдвойке — Александр Чуприн и СергейТимошенский, пришлось закончить выступление. Они были лишь 27-ми. Другой тагильчанин —Павел Бизяев, в личном первенстве в полуфиналне прошел. Но вместе с Русланом Сайфиевымон присоединится в командной гонке к лидеру российскойкоманды Александру Липатову.
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