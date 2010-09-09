Третья тагильская мультигонка «Тропа Ермака» пройдет 19 сентября

Мультигонка предполагает соединение нескольких видов спорта. Поэтомуорганизаторы «Тропы Ермака» постарались охватитьсамые разногодные виды туризма. Участникам предстоит сплав,ориентирование и горный этап, рассказала организаторсоревнований Татьяна Андреева. Участвуют в гонке команды из2-4-х человек. Сначала команды сплавляются по реке Тагилот поселка Песчаный до Медведь-Камняна катамаранах. Длинна водного этапа —15 километров.

Следующий этап — ориентирование. Участникамнеобходимо с помощью карты найти определенное количествоконтрольных пунктов. На этом этапе каждая команда набегаетпочти 12 километров, отметила инструктор клуба«Азимут» Алена Столбова. Трасса этапа«Ориентирование», по замыслу организаторов,приведет команды к горному этапу, который развернетсяна самой горе Медведь-Камень. На прохождение трассыв среднем уйдёт около 5-6 часов.

На гонку, которая уже стала традицией, съезжаются туристыНижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска и Верхней Салды.Кто-то — за победой,кто-то — попробовать свои силы, ведь такиепродолжительные этапы требуют большой выносливостии не все дойдут до финиша, считает ТатьянаАндреева. Но именно за трудностьи разнообразие видов туризма спортсмены любят мультигонки.