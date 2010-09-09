За первой игрой «Спутника» будет наблюдать управляющий директор ВХЛ

За первой игрой «Спутника» будет наблюдать управляющий директор ВХЛ

Хоккейный клуб &laquo;Спутник&raquo; успешно прошел процедуру заявки на&nbsp;Чемпионат Высшей хоккейной лиги. В&nbsp;составе команды тагильского клуба&nbsp;&mdash; 21&nbsp;хоккеист, десять из&nbsp;которых воспитанники местной школы хоккея. Капитаном команды избран Яков Ищенко, его ассистенты&nbsp;&mdash; Антон Алексеев и&nbsp;Владимир Гапонов. 13 сентября, в понедельник, «Спутник» начнет очередной сезон домашней встречей с нефтекамским «Торосом». За игрой тагильчан будут наблюдать управляющий директор «Высшей хоккейной лиги» Герман Скоропупов и исполнительный директор Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области Олег Сутормин. Начало матча в 18.30. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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