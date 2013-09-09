Тагильский «Спутник» открывает сезон в родном городе

Стартовая встреча хоккеистов «Спутника» и «Рязани» состоится на домашней арене под сводами Дворца ледового спорта им. В.К. Сотникова в 18:30. Вход – 120 рублей.

Второй и третий матчи ледовая дружина «Спутника» также сыграет дома: 12-го сентября с пензенским «Дизелем», 14-го сентября с хоккейной командой из Сарова. Далее подопечные Алексея Фетисова отправляется в Балашиху на матч с местным «Динамо».

Нам принципиально сыграть более чем удачно со всеми тремя командами. Но первоочередная задача - это «Рязань». Команда обновилась, вернулся прежний тренер. Слабых команд не будет, мы настроены на серьезные игры комментирует предстоящую игру главный тренер Алексей Фетисов.

Кроме того, тренер рассказывает об установках на сезон:

Наша задача однозначно пройти в плей-офф! В любом случае, ставим перед собой задачи бороться за медаль. Судя по тому, какие у нас ребята и как они работают, ждем хорошую, достойную игру. Единственное, что меня пугает, это травмы, и я не уверен, что к Чемпионату будут все в строю.

По сравнению с прошедшим сезоном 2012/2013 в составе участников Чемпионата ВХЛ произошли изменения: «вышку» покинули белорусская «Юность-Минск» и ярославский «Локомотив-ВХЛ», а спустя несколько сезонов в лигу возвратился ХК «Липецк». Итого, на старт чемпионата выходят 26 клубов, которые в регулярном первенстве проведут 50 матчей. 16 команд по итогам первого этапа получат право участия в серии плей-офф.

10 сентября также будет играть и команда МХЛ «Юниор-Спутник». На домашнем льду в 13:00 хоккеисты встретятся с «Красноярскими рысями» из Красноярска. Вход свободный.