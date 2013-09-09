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Тагильский «Спутник» открывает сезон в родном городе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский «Спутник» открывает сезон в родном городе

9 сентября 2013, 16:50СпортCorey
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