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Уралвагонзавод подарил Нижнему Тагилу скейт-парк за 4 миллиона рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралвагонзавод подарил Нижнему Тагилу скейт-парк за 4 миллиона рублей (ФОТО)

9 сентября 2013, 17:30СпортCorey
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