Уралвагонзавод подарил Нижнему Тагилу скейт-парк за 4 миллиона рублей (ФОТО)
Современную площадку для экстремальных видов спорта подарил Уралвагонзавод экстремалам нашего города. Скейт-парк в Нижнем Тагиле не имеет аналогов не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области. В проект областного значения Уралвагонзавод вложил порядка 4 млн. рублей, сообщает пресс-служба УВЗ.
Выступая перед собравшимися, исполнительный директор Владимир Рощупкин подчеркнул:
Уралвагонзавод всегда занимался и будет заниматься соцобъектами. Будем продолжать их поддерживать и развивать. Принимайте очередной подарок от заводчан. Тренируйтесь, разминайтесь и будьте здоровы!
Поздравил молодежь со знаменательным событием президент региональной общественной организации «Федерация велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт-BMX Свердловской области» Николай Судаков:
Это лучшая трасса для занятия велобайком в Свердловской области и одна из лучших на Урале. Тагильчанам повезло, что есть Уралвагонзавод, который заботится о молодежи и развивает спорт.
Фотографии пресс-службы Уралвагонзавода
Первыми площадку, расположенную на территории парка ДК имени И.В. Окунева головного предприятия корпорации УВЗ, опробовали биэмиксеры и скейтбордисты Нижнего Тагила, а также спортсмены Федерации велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-шоссе, велоспорта-BMX из Екатеринбурга. Они выступили перед молодежью Уралвагонзавода с показательными выступлениями. Это на самом деле значимое для Нижнего Тагила событие, ведь еще не было такого, что экстремалы области приезжали в наши город специально для катания в скейт-парке.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Уралвагонзавода