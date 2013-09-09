Уралвагонзавод подарил Нижнему Тагилу скейт-парк за 4 миллиона рублей (ФОТО)

Уралвагонзавод всегда занимался и будет заниматься соцобъектами. Будем продолжать их поддерживать и развивать. Принимайте очередной подарок от заводчан. Тренируйтесь, разминайтесь и будьте здоровы!

Это лучшая трасса для занятия велобайком в Свердловской области и одна из лучших на Урале. Тагильчанам повезло, что есть Уралвагонзавод, который заботится о молодежи и развивает спорт.

Первыми площадку, расположенную на территории парка ДК имени И.В. Окунева головного предприятия корпорации УВЗ, опробовали биэмиксеры и скейтбордисты Нижнего Тагила, а также спортсмены Федерации велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-шоссе, велоспорта-BMX из Екатеринбурга. Они выступили перед молодежью Уралвагонзавода с показательными выступлениями. Это на самом деле значимое для Нижнего Тагила событие, ведь еще не было такого, что экстремалы области приезжали в наши город специально для катания в скейт-парке.