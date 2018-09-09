Двое тагильчан стали чемпионами России по водно-моторным гонкам

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В Кемеровской области прошёл чемпионат России по водно-моторным гонкам. Участники из 7-ми федеральных округов соревновались за первое место в гонках по Беловскому водохранилищу. Золотые медали по двум категориям увезли два спортсмена из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Никонов и Александр Власов из Нижнего Тагила стали чемпионами России по водно-моторным гонкам в классах лодок P-2000 с объёмом двигателя 2 литра и P-1500 (объём двигателя 1,5 литра). При этом Никонов прошёл квалификацию в мастера спорта, Власов выполнил норматив по кандидату в мастера.
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Соревнования проходили на водохранилище города Белово в Кемеровской области. Конкуренцию тагильчанам составляли спортсмены из 7-ми федеральных округов России.
Следующими спортивными состязаниями, где тагильские спортсмены примут участие, станет очередной чемпионат России, который пройдёт в Ростове-на-Дону с 14 по 16 сентября, сообщает V-tagile.ru.
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