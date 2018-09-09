Двое тагильчан стали чемпионами России по водно-моторным гонкам

Владислав Никонов и Александр Власов из Нижнего Тагила стали чемпионами России по водно-моторным гонкам в классах лодок P-2000 с объёмом двигателя 2 литра и P-1500 (объём двигателя 1,5 литра). При этом Никонов прошёл квалификацию в мастера спорта, Власов выполнил норматив по кандидату в мастера.