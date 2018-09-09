Тагильский легкоатлет удостоен премии губернатора Свердловской области
Сегодня, 15:00СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Легкоатлет Алексей Пирогов из Нижнего Тагила получил премию губернатора Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алексей Пирогов тренируется в ДЮСШОР «Юпитер» у Вячеслава и Ирины Черных. В этом году спортсмен сдал норматив кандидата в мастера спорта.
Алексей занимается легкой атлетикой пять лет, является победителем и призером первенств УрФО и России. За достижения в спорте юноша получает стипендию главы города, пишет «Тагильский рабочий».
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