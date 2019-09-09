Пловец из Екатеринбурга преодолел 30 километров в открытом море
Сегодня, 17:28СпортФото: Страница Игоря Макеева в Facebook
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Екатеринбуржец Игорь Макеев занял третье место на соревнованиях по плаванию в открытом море Oceanman, которые проходили в Греции. Пловец проплыл 30 км за 10 часов, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сам Игорь своим результатом остался недоволен:
Это медленно. Я дома в бассейне за неделю 15 за 4,21 проплывал — это еще более-менее.
При этом спортсмен отметил, что в открытой воде не возможно давать прогнозов, и чувствуется всё по-другому.
На заплыв в 30 километров по Ионическому морю от города Корони в Каламату решились только девять участников. Для звания Oceanmen им бы хватило всего 10 километров, но в этом году организаторы соревнований для проверки участников сделали дополнительную дистанцию.
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