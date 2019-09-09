Пловец из Екатеринбурга преодолел 30 километров в открытом море

Это медленно. Я дома в бассейне за неделю 15 за 4,21 проплывал — это еще более-менее.

При этом спортсмен отметил, что в открытой воде не возможно давать прогнозов, и чувствуется всё по-другому.

На заплыв в 30 километров по Ионическому морю от города Корони в Каламату решились только девять участников. Для звания Oceanmen им бы хватило всего 10 километров, но в этом году организаторы соревнований для проверки участников сделали дополнительную дистанцию.