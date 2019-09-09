Тагильчанин завоевал серебро на чемпионате мира по гребному слалому
Сегодня, 09:42СпортФото: Страница в соцсети Ольги Гвоздевой
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Никита Губенко из Нижнего Тагила завоевал серебро на чемпионате мира по гребному слалому, об этом на своей странице в соцсети сообщила тренер спортсмена Ольга Гвоздева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в Праге, тагильчанин соревновался в дисциплине «экстремальный слалом». На финальном этапе с ним состязались спортсмены из Чехи, Бразилии и Германии. В результате золото взял Штефан Хенгст из Германии, третье место занял бразилец.
Никита Губенко является воспитанником спортивной школы «Уралец». Для него эта медаль стала первой на чемпионате мира.
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