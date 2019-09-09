Тагильчанин завоевал серебро на чемпионате мира по гребному слалому

Соревнования проходили в Праге, тагильчанин соревновался в дисциплине «экстремальный слалом». На финальном этапе с ним состязались спортсмены из Чехи, Бразилии и Германии. В результате золото взял Штефан Хенгст из Германии, третье место занял бразилец.