XX чемпионат мира по боксу среди мужчин стартовал в Екатеринбурге

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8 сентября в Екатеринбурге состоялось открытие ХХ юбилейного чемпионата мира по боксу среди мужчин, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Турнир будет проходить на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». В соревнованиях примет участие рекордное количество спортсменов. Однако по решению Международного олимпийского комитета турнир не станет отборочным на олимпийские игры в Токио.
В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие и. о. президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, мировые соревнования по боксу в Екатеринбурге продлятся до 21 сентября. За награды побоятся 488 спортсменов из 80 стран мира.
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