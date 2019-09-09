XX чемпионат мира по боксу среди мужчин стартовал в Екатеринбурге

Турнир будет проходить на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». В соревнованиях примет участие рекордное количество спортсменов. Однако по решению Международного олимпийского комитета турнир не станет отборочным на олимпийские игры в Токио.

В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие и. о. президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.