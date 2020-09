В Екатеринбурге с 1 ноября будет возобновлен турнир претендентов, который прервали в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Международной шахматной федерации.

Предполагается, что Екатеринбург выступит в качестве принимающего города, где проходила первая часть турнира. В качестве альтернативного места проведения выбрано Тбилиси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС выразил надежду, что ситуация с коронавирусом не повлияет на мировую шахматную корону в Екатеринбурге. Турнир претендентов начался в Екатеринбурге 17 марта. Однако из-за пандемии коронавируса был приостановлен.

