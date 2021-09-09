Созин: неготовых к физическим нагрузкам игроков сборной России следует штрафовать

Созин: неготовых к физическим нагрузкам игроков сборной России следует штрафовать
Созин: неготовых к физическим нагрузкам игроков сборной России следует штрафовать
Сегодня, 03:27СпортФото: pxhere.com
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о матче 6-го тура группового этапа отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).

«Физическое состояние команды - ответственность всех клубных тренеров команд РПЛ. Мы делаем пять замен, но во втором тайме сборная останавливается - и это с командами, которые по уровню явно слабее нашей, с командами без звезд европейского уровня. Где наши лучшие тренеры, экспертные советы? Мне кажется, что игроков, которые приходят в сборную неподготовленными, нужно штрафовать, - цитирует Созина «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат».

По итогам игры с Мальтой сборная России перешла с первого на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков вместе с Хорватией, однако хорваты опережают россиян по дополнительным показателям. В следующем матче Россия 8 октября примет Словакию на «Ак-Барс Арене» в Казани.

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