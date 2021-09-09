Созин: неготовых к физическим нагрузкам игроков сборной России следует штрафовать

«Физическое состояние команды - ответственность всех клубных тренеров команд РПЛ. Мы делаем пять замен, но во втором тайме сборная останавливается - и это с командами, которые по уровню явно слабее нашей, с командами без звезд европейского уровня. Где наши лучшие тренеры, экспертные советы? Мне кажется, что игроков, которые приходят в сборную неподготовленными, нужно штрафовать, - цитирует Созина «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат».