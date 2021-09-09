Уэйн Руни: Трансфер Роналду говорит об амбициях «Манчестер Юнайтед» на титул в АПЛ

«Роналду окажет огромное влияние. Он все еще один из лучших футболистов мира. Думаю, мы все видели, что он сделал в игре с Ирландией. Роналду забил два прекрасных гола. Его возвращение повлияет на всю лигу. Думаю, теперь «Манчестер Юнайтед» наконец готов бороться за титул. Они должны сделать это в нынешнем сезоне. Думаю, у Роналду будут прекрасные моменты, он забьет много голов», - приводит слова Руни «Советский спорт».