Бассейн АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле вернулся к обычному режиму работы

8 октября около 22:00 в бассейне АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле произошел разлив дезинфицирующей жидкости при заполнении установки для обеззараживания воды. По этой причине все посетители и персонал Дворца водного спорта были эвакуированы в срочном режиме.

Это средство, которое дезинфицирует воду и относится к малоопасным веществам 4 класса. В результате его разлива появился неприятный резковатый запах, поэтому было принято решение об эвакуации всех посетителей. Меры были приняты оперативно, эвакуация заняла около 15 минут, благодаря чему обращений по поводу плохого самочувствия не поступало. прокомментировала ситуацию директор Дворца водного спорта Нина Евремовцева.

Когда посетители покинули здание, персонал принял меры по устранению последствий инцидента.

После этого мы проветрили все помещения, промыли водой все площади. Сегодня мы работаем в обычном режиме. Бассейн работает с 8 утра. Занятия, пропущенные вчера по техническим причинам, мы обязательно все возместим. рассказала Нина Дмитриевна.