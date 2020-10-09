Летающий лыжник из Нижнего Тагила занял четвертое место на чемпионате России

Летающий лыжник из Нижнего Тагила занял четвертое место на чемпионате России

Сегодня, 10:46СпортPhoto: pixabay.com
18-летний тагильчанин Михаил Пуртов из СШОР «Аист» занял четвертое место на летнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».

Соревнования проходят в Сочи. Среди мужчин боролись за награды 38 спортсменов.

Ровесник Пуртова Дмитрий Ходыкин показал 11-й результат.

Среди женщин 20-летняя Кристина Прокопьева стала шестой, 18-летняя Алина Бородина показала девятый результат, а 16-летняя Ксения Пискунова — 12-й.

Из-за пандемии COVID-19 в соревнованиях не участвует мужская национальная сборная, в ее состав входит 17-летний тагильчанин Илья Маньков.

Напомним, тагильские тхэквондисты стали победителями на первенстве Свердловской области.

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