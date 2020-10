Летающий лыжник из Нижнего Тагила занял четвертое место на чемпионате России

18-летний тагильчанин Михаил Пуртов из СШОР «Аист» занял четвертое место на летнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».

Соревнования проходят в Сочи. Среди мужчин боролись за награды 38 спортсменов. Ровесник Пуртова Дмитрий Ходыкин показал 11-й результат. Среди женщин 20-летняя Кристина Прокопьева стала шестой, 18-летняя Алина Бородина показала девятый результат, а 16-летняя Ксения Пискунова — 12-й. Из-за пандемии COVID-19 в соревнованиях не участвует мужская национальная сборная, в ее состав входит 17-летний тагильчанин Илья Маньков. Напомним, тагильские тхэквондисты стали победителями на первенстве Свердловской области.

