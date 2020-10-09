Наставнику сборной предстоит поломать голову, кого поставить в центр защиты. Возникшие подозрения на коронавирус у центрдефа Георгия Джикия грозят сборной большими неприятностями. Дело в том, что равноценной замены капитану московского «Спартака» нет. Семенов действует неуверенно, а ставить в основу на важный матч новичка Жирова очень рискованно.