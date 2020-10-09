Появился реальный шанс выиграть группу и перейти в Лигу «А». Чтобы упрочить лидерство, сборной России жизненно необходима победа над турецкой сборной.
Россия
К важному матчу команда подходит не в оптимальном состоянии. Пропустят поединок из-за повреждений лидеры полузащиты:
— Головин;
— Баринов;
— Алексей Миранчук.
Функции организатора атак возьмет на себя Антон Миранчук, а таранить турецкую оборону выйдет Артем Дзюба.
Наставнику сборной предстоит поломать голову, кого поставить в центр защиты. Возникшие подозрения на коронавирус у центрдефа Георгия Джикия грозят сборной большими неприятностями. Дело в том, что равноценной замены капитану московского «Спартака» нет. Семенов действует неуверенно, а ставить в основу на важный матч новичка Жирова очень рискованно.
Черчесов может выбрать тактику с тремя центральными защитниками, выставив на поле трио: Семенов — Кутепов — Жиров.
На флангах много будет зависеть от удачной игры Мариу Фернандеса. «Армеец» подошел к матчам национальной сборной в хорошей форме.
Турция
Под руководством Шенола Гюнеша сборная слабо начала Лигу наций. Турки пока не могут распечатать ворота противников. В их активе всего одно очко после нулевой ничьи с Сербией.
Опытный тренер произвел некоторые перестановки в составе по ходу недавнего товарищеского матча с Бундестим. Результативная ничья 3:3 показала, что потенциал у молодых атакующих игроков высокий.
Прогноз
Сборная России хорошо начала турнир. Игроки обладают значительным опытом и переигрывают в домашних поединках европейских середняков. Из-за проблем в обороне Черчесову придется смещать акцент на атаку.
Два первых поединка российской дружины уверенно пробивали тотал больше 2,5. Турки забили три мяча сильной сборной Германии, поэтому ждем результативный матч.
Прогноз — «обе забьют + тотал больше 2,5».