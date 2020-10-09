Прогноз на матч Россия — Турция

Прогноз на матч Россия — Турция

Сегодня, 12:55Спорт
11 октября на столичном стадионе «Динамо» подопечные Станислава Черчесова проводят официальный матч в рамках «Лиги наций» против сборной Турции. Россияне занимают первую строчку в группе, набрав шесть очков из шести возможных.

Появился реальный шанс выиграть группу и перейти в Лигу «А». Чтобы упрочить лидерство, сборной России жизненно необходима победа над турецкой сборной.

Россия

К важному матчу команда подходит не в оптимальном состоянии. Пропустят поединок из-за повреждений лидеры полузащиты:

— Головин;

— Баринов;

— Алексей Миранчук.

Функции организатора атак возьмет на себя Антон Миранчук, а таранить турецкую оборону выйдет Артем Дзюба.

Наставнику сборной предстоит поломать голову, кого поставить в центр защиты. Возникшие подозрения на коронавирус у центрдефа Георгия Джикия грозят сборной большими неприятностями. Дело в том, что равноценной замены капитану московского «Спартака» нет. Семенов действует неуверенно, а ставить в основу на важный матч новичка Жирова очень рискованно.

Черчесов может выбрать тактику с тремя центральными защитниками, выставив на поле трио: Семенов — Кутепов — Жиров.

На флангах много будет зависеть от удачной игры Мариу Фернандеса. «Армеец» подошел к матчам национальной сборной в хорошей форме.

Турция

Под руководством Шенола Гюнеша сборная слабо начала Лигу наций. Турки пока не могут распечатать ворота противников. В их активе всего одно очко после нулевой ничьи с Сербией.

Опытный тренер произвел некоторые перестановки в составе по ходу недавнего товарищеского матча с Бундестим. Результативная ничья 3:3 показала, что потенциал у молодых атакующих игроков высокий.

Прогноз

Сборная России хорошо начала турнир. Игроки обладают значительным опытом и переигрывают в домашних поединках европейских середняков. Из-за проблем в обороне Черчесову придется смещать акцент на атаку.

Два первых поединка российской дружины уверенно пробивали тотал больше 2,5. Турки забили три мяча сильной сборной Германии, поэтому ждем результативный матч.

Прогноз — «обе забьют + тотал больше 2,5».

футболспортматч
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы