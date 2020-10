11 октября на столичном стадионе «Динамо» подопечные Станислава Черчесова проводят официальный матч в рамках «Лиги наций» против сборной Турции. Россияне занимают первую строчку в группе, набрав шесть очков из шести возможных.

Появился реальный шанс выиграть группу и перейти в Лигу «А». Чтобы упрочить лидерство, сборной России жизненно необходима победа над турецкой сборной. Россия К важному матчу команда подходит не в оптимальном состоянии. Пропустят поединок из-за повреждений лидеры полузащиты: — Головин; — Баринов; — Алексей Миранчук. Функции организатора атак возьмет на себя Антон Миранчук, а таранить турецкую оборону выйдет Артем Дзюба. Наставнику сборной предстоит поломать голову, кого поставить в центр защиты. Возникшие подозрения на коронавирус у центрдефа Георгия Джикия грозят сборной большими неприятностями. Дело в том, что равноценной замены капитану московского «Спартака» нет. Семенов действует неуверенно, а ставить в основу на важный матч новичка Жирова очень рискованно. Черчесов может выбрать тактику с тремя центральными защитниками, выставив на поле трио: Семенов — Кутепов — Жиров. На флангах много будет зависеть от удачной игры Мариу Фернандеса. «Армеец» подошел к матчам национальной сборной в хорошей форме. Турция Под руководством Шенола Гюнеша сборная слабо начала Лигу наций. Турки пока не могут распечатать ворота противников. В их активе всего одно очко после нулевой ничьи с Сербией. Опытный тренер произвел некоторые перестановки в составе по ходу недавнего товарищеского матча с Бундестим. Результативная ничья 3:3 показала, что потенциал у молодых атакующих игроков высокий. Прогноз Сборная России хорошо начала турнир. Игроки обладают значительным опытом и переигрывают в домашних поединках европейских середняков. Из-за проблем в обороне Черчесову придется смещать акцент на атаку. Два первых поединка российской дружины уверенно пробивали тотал больше 2,5. Турки забили три мяча сильной сборной Германии, поэтому ждем результативный матч. Прогноз — «обе забьют + тотал больше 2,5».

