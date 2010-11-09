В составе хоккейной команды Спутника – вновь изменения

За тагильский клуб Стрельцов сыграл шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Спутник подписал двусторонний контракт с 22-хлетним нападающим Иваном Кучиным. Воспитанник магнитогорской школы хоккея этот сезон начал в составе пензенского «Дизеля», за который сыграл семь матчей, набрав одно очко. Сегодня Кучин, которому присвоен номер 86, в майке «Спутника» выйдет на матч команд I лиги «Спутник-2» - «Зауралье-2» г. Курган. Дебют Ивана за основную команду пока откладывается: «Спутник» сегодня отправился в Пермь, где завтра сыграет с местным «Молотом-Прикамье». Домашние матчи тагильских хоккеистов состоятся 13 и 15 ноября. Спутник сразится с ХК Саров, а затем с Дизелем.